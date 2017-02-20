Eurosport
Сумасшествие фанатов «Линкольна» во время гола их любимого клуба, которому ты уже завидуешь
Крупнейший праздник в 133-летней истории «чертей».
18 февраля клуб пятого английского дивизиона «Линкольн Сити» совершил сенсацию, обыграв команду Премьер-лиги «Бёрнли» со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 89-й минуте Шоном Раггеттом.
Один из болельщиков «Линкольна» выложил видео из скромной фан-зоны с празднованиями гола и победы после финального свистка.
- «Линкольн» имеет шанс сыграть в четвертьфинале с другим клубом пятого дивизиона, если «Саттон Юнайтед» 20 февраля обыграет «Арсенал».
- Население Линкольна – 93,5 тысячи человек.
- «Линкольн» впервые сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.
- «Линкольн» не имеет статуса профессиональной команды. В последний раз любители выступали в четвертьфинале Кубка Англии в сезоне-1913/14 («Куинз Парк Рейнджерс»)
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