Сумасшествие фанатов «Линкольна» во время гола их любимого клуба, которому ты уже завидуешь

18 февраля клуб пятого английского дивизиона «Линкольн Сити» совершил сенсацию, обыграв команду Премьер-лиги «Бёрнли» со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 89-й минуте Шоном Раггеттом.

Один из болельщиков «Линкольна» выложил видео из скромной фан-зоны с празднованиями гола и победы после финального свистка.

«Линкольн» имеет шанс сыграть в четвертьфинале с другим клубом пятого дивизиона, если «Саттон Юнайтед» 20 февраля обыграет «Арсенал».

Население Линкольна – 93,5 тысячи человек.

«Линкольн» впервые сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.

«Линкольн» не имеет статуса профессиональной команды. В последний раз любители выступали в четвертьфинале Кубка Англии в сезоне-1913/14 («Куинз Парк Рейнджерс»)

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