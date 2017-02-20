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Сумасшествие фанатов «Линкольна» во время гола их любимого клуба, которому ты уже завидуешь

Сумасшествие фанатов «Линкольна» во время гола их любимого клуба, которому ты уже завидуешь
Eurosport

43 мин. назад

Крупнейший праздник в 133-летней истории «чертей».

18 февраля клуб пятого английского дивизиона «Линкольн Сити» совершил сенсацию, обыграв команду Премьер-лиги «Бёрнли» со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 89-й минуте Шоном Раггеттом.

Один из болельщиков «Линкольна» выложил видео из скромной фан-зоны с празднованиями гола и победы после финального свистка.

  • «Линкольн» имеет шанс сыграть в четвертьфинале с другим клубом пятого дивизиона, если «Саттон Юнайтед» 20 февраля обыграет «Арсенал».
  • Население Линкольна – 93,5 тысячи человек.
  • «Линкольн» впервые сыграет в четвертьфинале Кубка Англии.
  • «Линкольн» не имеет статуса профессиональной команды. В последний раз любители выступали в четвертьфинале Кубка Англии в сезоне-1913/14 («Куинз Парк Рейнджерс»)

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