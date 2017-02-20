AFP

Игрок «МЮ» Поль Погба отдал 5 голевых передач в 2017 году, все – на Златана Ибрагимовича

Погба отдал 5 голевых передач в 2017 году, все – на Ибрагимовича
Eurosport

38 мин. назад

Тандем, который заставляет соперников трепетать.

Поль Погба и Златан Ибрагимович начали кубковый матч против «Блэкберна» на скамейке запасных, но на 62-й минуте Жозе Моуринью бросил дуэт в бой и не прогадал.

Спустя 13 минут Погба выдал идеальную передачу из глубины на Ибрагимовича, который с ходу отправил мяч в сетку, решив судьбу матча – 2:1.

Эта голевая передача стала для Поля пятой в 2017 году, причем с его передач забивал только Златан.

  • «МЮ» сыграет в четвертьфинале Кубка Англии с «Челси».

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