AFP
Игрок «МЮ» Поль Погба отдал 5 голевых передач в 2017 году, все – на Златана Ибрагимовича
Тандем, который заставляет соперников трепетать.
Поль Погба и Златан Ибрагимович начали кубковый матч против «Блэкберна» на скамейке запасных, но на 62-й минуте Жозе Моуринью бросил дуэт в бой и не прогадал.
Спустя 13 минут Погба выдал идеальную передачу из глубины на Ибрагимовича, который с ходу отправил мяч в сетку, решив судьбу матча – 2:1.
Эта голевая передача стала для Поля пятой в 2017 году, причем с его передач забивал только Златан.
- «МЮ» сыграет в четвертьфинале Кубка Англии с «Челси».
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