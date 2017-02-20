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Игрок «Саттона»: «Перед матчем съем 9 наггетсов, а потом оставлю след на футболистах «Арсенала»
Секрет правильного питания и игры в отборе от 32-летнего Ники Бейли.
«Моя диета дала мне то, что у меня есть сегодня. У меня не самый здоровый рацион. По-моему, за всю жизнь я ни разу не ел ни салатов, ни овощей. И это работало мне во благо.
Перед матчами я всегда иду в McDonald’s и ем девять наггетсов. Когда я был моложе, мама заставляла меня есть всякую зеленую ерунду, но я выблевал ее.
Я буду сбивать игроков «Арсенала». Если кто-то попытается обойти меня, ему придется полежать на газоне.
Я постараюсь оставить след на ком-нибудь из игроков «Арсенала», но сделаю это в рамках фэйр-плей», – цитирует Ники Бейли The Metro.
- Помимо «Саттона» Бейли выступал за «Барнет», «Саутенд Юнайтед», «Чарльтон», «Мидлсбро» и «Миллуолл».
- Игра «Саттон» – «Арсенал» начнется в 22:55 мск. Хозяева может стать вторыми четвертьфиналистами Кубка Англии-2016/17, не имеющими профессионального статуса.
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