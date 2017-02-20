Eurosport
Игрокам «Арсенала» запретили жевать жвачку во время матча с «Саттоном»
Плевать на искусственный газон все еще разрешено.
Игроки «канониров» подверглись санкциям ради сохранности поля стадиона «Саттона», на котором проходит матч пятого раунда Кубка Англии. Искуственная трава может очень сильно постарадать из-за контакта с жвательной резинкой, поэтому лондонцев заранее попросили утилизировать все жвачки, сообщает Squawka.
Из-за искуственного газона встречу с «Саттоном» пропускает Дэнни Уэлбек, которому запрещено играть на подобном покрытии.
- В первом тайме «Арсенал» обыгрывает «Саттон» (1:0), гол на счету Лукаса Переса.
Таблица английской Премьер-лиги
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