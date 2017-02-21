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«Арсенал» закончил сказку «Саттона» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Арсенал» закончил сказку «Саттона» и вышел в четвертьфинал
Eurosport

57 мин. назад

Лондонцы обыграли команду из пятого дивизиона со счетом 2:0.

«Саттон Юнайтед» – «Арсенал» – 0:2

Голы:

0:1 – Лукас Перес, 27'

0:2 – Тео Уолкотт, 55'

  • Лукас Перес поучаствовал в 9 мячах «Арсенала» за 8 последних матчей в стартовом составе «канониров».
  • Уолкотт стал 18-м игроком «Арсенала», забившим за клуб 100 голов.
  • В следующем раунде «Арсенал» сыграет с другой командой из пятого дивизиона – «Линкольн Сити». Матч состоится 11 марта.
  • Остальные пары: «Челси» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» – «Миллуол», «Мидлсбро» ждет победителя пары «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд».

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