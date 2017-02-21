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«Арсенал» закончил сказку «Саттона» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Лондонцы обыграли команду из пятого дивизиона со счетом 2:0.
«Саттон Юнайтед» – «Арсенал» – 0:2
Голы:
0:1 – Лукас Перес, 27'
0:2 – Тео Уолкотт, 55'
- Лукас Перес поучаствовал в 9 мячах «Арсенала» за 8 последних матчей в стартовом составе «канониров».
- Уолкотт стал 18-м игроком «Арсенала», забившим за клуб 100 голов.
- В следующем раунде «Арсенал» сыграет с другой командой из пятого дивизиона – «Линкольн Сити». Матч состоится 11 марта.
- Остальные пары: «Челси» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» – «Миллуол», «Мидлсбро» ждет победителя пары «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд».
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