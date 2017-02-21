Резервный вратарь «Саттона» подкрепился огромным сэндвичем прямо на скамейке запасных

Полупрофессиональный клуб из пригорода Лондона принимал «Арсенал» в пятом раунде Кубка Англии (0:2). Команда Венгера попала в аутентичную атмосферу стадиончика на 800 сидячих мест, где выбежавших на поле фанатов не ловят полицейские, а запасные вратари весом 130 кг перекусывают сэндвичами с лимонадом прямо во время матча.

45-летний Уэйн Шоу – легенда «Саттон Юнайтед». «Я отвечаю за атмосферу в клубе, общаюсь с болельщиками и немного смущен вниманием к себе со стороны спортивной прессы. Мне хватило однажды попасть в объектив камер, чтобы стать знаменитым. Буду готовиться к матчу с «Арсеналом», чтобы не разочаровать режиссера», – сказал вратарь Squawka перед матчем.

Лондонский «Арсенал» – действующий обладатель Кубка Англии.

«Саттон Юнайтед» выступает в пятом по силе английском дивизионе.

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