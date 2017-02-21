Eurosport
Фанат «Саттона» в трусах и шапке жирава сделал несколько рывков в матче против «Арсенала»
После такого любительский клуб может позвать мужчину на просмотр.
Встреча с «канонирами» стала настоящим праздником для футболистов и болельщиков любительского «Саттон Юнайтед». Атмосферу на небольшом стадиончике создавали все, но особенно отличились запасной вратарь хозяев Уэйн Шоу с огромным сэндвичем и болельщик «желтых», который поскакал по полю в практически голом виде. Стюарды и полиция были не против подобного поведения.
Несмотря на старания фанатов, матч пятого раунда английского Кубка закончился со счетом 2:0 в пользу команды Арсена Венгера. Голами отличились Лукас Перес (27') и Тео Уолкотт (55').
- «Арсенал» – действующий обладатель Кубка Англии.
- «Саттон Юнайтед» выступает в пятом по силе английском дивизионе.
- В следующем раунде турнира «пушкари» сыграют против «Линкольна», который выступает с «Саттоном» в одной лиге.
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