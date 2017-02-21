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Тео Уолкотт заглянул в раздевалку «Саттона», чтобы лично поблагодарить каждого любителя за игру
Игрок «Арсенала» сделал красивейший жест.
Для любительской команды из пригорода Лондона матч Кубка Англии стал большим событием, и Тео Уолкотт проникся атмосферой праздника.
После игры футболист национальной сборной зашел в раздевалку хозяев и выразил личный респект каждому из соперников.
Кроме поступка «канонира» на стадиончике «Саттона» произошло немало интересного: запасной голкипер «желтых» перекусил огромным сэндвичем прямо во время матча, а на поле выбежал почти голый персонаж в шапке жирафа.
- «Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» со счетом 2:0.
- Уолкотт забил второй мяч «канониров».
- В следующем раунде турнира «Арсенал» встретится с «Линкольном».
- «Саттон Юнайтед» выступает в пятом по силе английском дивизоне.
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