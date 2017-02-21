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Тео Уолкотт заглянул в раздевалку «Саттона», чтобы лично поблагодарить каждого любителя за игру

Уолкотт заглянул в раздевалку «Саттона», чтобы лично поблагодарить каждого любителя за игру
Eurosport

1 час назад

Игрок «Арсенала» сделал красивейший жест.

Для любительской команды из пригорода Лондона матч Кубка Англии стал большим событием, и Тео Уолкотт проникся атмосферой праздника.

После игры футболист национальной сборной зашел в раздевалку хозяев и выразил личный респект каждому из соперников.

Кроме поступка «канонира» на стадиончике «Саттона» произошло немало интересного: запасной голкипер «желтых» перекусил огромным сэндвичем прямо во время матча, а на поле выбежал почти голый персонаж в шапке жирафа.

  • «Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» со счетом 2:0.
  • Уолкотт забил второй мяч «канониров».
  • В следующем раунде турнира «Арсенал» встретится с «Линкольном».
  • «Саттон Юнайтед» выступает в пятом по силе английском дивизоне.

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