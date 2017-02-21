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Фейковый кивок Зидана от громилы из «Саттона», который вообще не испугал Алекса Окслейда-Чемберлена

Фейковый кивок Зидана от громилы из «Саттона», который вообще не испугал Окслейда-Чемберлена
Eurosport

46 мин. назад

Джейми Коллинс зря напрягался.

Клуб из пятого английского дивизиона боролся с «Арсеналом» в Кубке Англии всеми средствами. В одной из атак «канониров» Чемберлен разогнался по левому флангу, и защитник попытался устрашить Окса фейковым хэдшотом. Не получилось.

Матч запомнился другими веселыми моментами. Один из фанатов «желтых» помогал кумирам, будучи в шапке жирафа и трусах, а запасной голкипер «Саттона» весом в 130 кг поедал сэндвич внушительного размера прямо на скамейке запасных.

  • Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу команды Венгера.
  • Лондонский «Арсенал» – действующий обладатель Кубка Англии.
  • В следующем раунде турнира «пушкари» встретятся с «Линкольном».

11 атмосферных фото из Саттона, где Венгер все-таки победил любителей

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