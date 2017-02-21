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Пухлому вратарю «Саттона» грозит дисквалификация за съеденный во время матча пирог

Пухлому вратарю «Саттона» грозит дисквалификация за съеденный во время матча пирог
Eurosport

52 мин. назад

Друзья Уэйна Шоу поставили деньги на то, что он подкрепится.

Запасной голкипер «Саттона» подозревается в игре на тотализаторе. Во время матча Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) Уэйн прямо на скамейке запасных сьел огромный бутерброд, что станет предметом разберательств. До матча вратарь сообщил друзьям, что, скорее всего, не выдержит и подкрепится чем-нибудь во время матча. Незадолго до страртового свистка в одной из букмекерских контор появилась ставка на то, будет ли Шоу есть во время игры.

Глава комиссии по борьбе с азартными играми Футбольной ассоциации Англии Ричард Уотсон заявил, что комиссия начала расследование в отношении Шоу, сообшает Mirror.

  • В Англии игрокам запрещено не только делать ставки, но и раскрывать информацию, которая может быть использована букмекерскими конторами.
  • Встреча завершилась победой «Арсенала» (2:0). Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт.
  • В четвертьфинале Кубка «Арсенал» встретится с «Линкольн Сити».

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