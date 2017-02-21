Пухлому вратарю «Саттона» грозит дисквалификация за съеденный во время матча пирог

Запасной голкипер «Саттона» подозревается в игре на тотализаторе. Во время матча Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) Уэйн прямо на скамейке запасных сьел огромный бутерброд, что станет предметом разберательств. До матча вратарь сообщил друзьям, что, скорее всего, не выдержит и подкрепится чем-нибудь во время матча. Незадолго до страртового свистка в одной из букмекерских контор появилась ставка на то, будет ли Шоу есть во время игры.

Глава комиссии по борьбе с азартными играми Футбольной ассоциации Англии Ричард Уотсон заявил, что комиссия начала расследование в отношении Шоу, сообшает Mirror.

В Англии игрокам запрещено не только делать ставки, но и раскрывать информацию, которая может быть использована букмекерскими конторами.

Встреча завершилась победой «Арсенала» (2:0). Голами отметились Лукас Перес и Тео Уолкотт.

В четвертьфинале Кубка «Арсенал» встретится с «Линкольн Сити».

Все новости Кубка Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме