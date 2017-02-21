Eurosport
Резервный вратарь «Саттона» покинул клуб из-за обвинений в ставках
Уэйн Шоу ушел из-за бутерброда.
Во время матча Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) запасной вратарь «Саттона» съел огромный бутерброд прямо на скамейке запасных. Федерация футбола Англии обнаружила, что игрок подкрепился не просто так: Шоу сообщил друзьям, что перекусит во время матча, после чего те отнесли деньги в букмекерскую контору и поставили это событие.
По законам английского футбола игроки не имеют права не только делать ставки, но и сообщать посторонним лицам какую-либо информацию, которой могут воспользоваться букмекеры.
Скандал и последующие разбирательства вынудили клуб расторгнуть контракт с Уэйном Шоу, о чем заявил главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл.
- «Арсенал» обыграл «Саттон» и сыграет в четвертьфинале Кубка Англии с «Линкольн Сити».
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