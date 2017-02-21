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Резервный вратарь «Саттона» покинул клуб из-за обвинений в ставках

Резервный вратарь «Саттона» покинул клуб из-за обвинений в ставках
Eurosport

29 мин. назад

Уэйн Шоу ушел из-за бутерброда.

Во время матча Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) запасной вратарь «Саттона» съел огромный бутерброд прямо на скамейке запасных. Федерация футбола Англии обнаружила, что игрок подкрепился не просто так: Шоу сообщил друзьям, что перекусит во время матча, после чего те отнесли деньги в букмекерскую контору и поставили это событие.

По законам английского футбола игроки не имеют права не только делать ставки, но и сообщать посторонним лицам какую-либо информацию, которой могут воспользоваться букмекеры.

Скандал и последующие разбирательства вынудили клуб расторгнуть контракт с Уэйном Шоу, о чем заявил главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл.

  • «Арсенал» обыграл «Саттон» и сыграет в четвертьфинале Кубка Англии с «Линкольн Сити».

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