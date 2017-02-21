Eurosport

«Арсенал» пожертвовал «Саттону» 59 тысяч евро

«Арсенал» пожертвовал «Саттону» 59 тысяч евро
Eurosport

35 мин. назад

Лондонцы – добрые души.

Главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл сообщил о пожертвовании «Арсенала» и поблагодарил «канониров» за добрый жест. «Они пообещали нам 50 тысяч фунтов. Это потрясающий жест, мы им крайне благодарны», – заявил Пол
.

Сообщается, что клуб пятого английского дивизиона потратит деньги на строительство двух помещений.

  • «Канониры» обыграли «Саттон» в пятом раунде Кубка Англии – 2:0.
  • В четвертьфинале «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».

Все новости Кубка Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Кубок Англии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
1 058 просмотров13 ч
Запоздалый дубль Гецлафа и жареные «утки», которыми пообедали «койоты»
 133 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться