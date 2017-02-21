Eurosport
«Арсенал» пожертвовал «Саттону» 59 тысяч евро
Лондонцы – добрые души.
Главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл сообщил о пожертвовании «Арсенала» и поблагодарил «канониров» за добрый жест. «Они пообещали нам 50 тысяч фунтов. Это потрясающий жест, мы им крайне благодарны», – заявил Пол
.
Сообщается, что клуб пятого английского дивизиона потратит деньги на строительство двух помещений.
- «Канониры» обыграли «Саттон» в пятом раунде Кубка Англии – 2:0.
- В четвертьфинале «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте