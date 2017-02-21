«Арсенал» пожертвовал «Саттону» 59 тысяч евро

Главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл сообщил о пожертвовании «Арсенала» и поблагодарил «канониров» за добрый жест. «Они пообещали нам 50 тысяч фунтов. Это потрясающий жест, мы им крайне благодарны», – заявил Пол