Сеть супермаркетов предложила легенде «Саттона» должность дегустатора пирогов
Уэйн Шоу завязал с футболом после матча Кубка Англии с «Арсеналом».
Сеть супермаркетов Morrisons предложила увесистому вратарю должность официального дегустатора пирогов.
«Мы всегда ищем лучшие таланты, которые пробуют наши пироги. Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране.
Мы были очень впечатлены его приверженностью к еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог – лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере», – цитирует главу отдела Morrisons Тессу Кэллахан Goal.com.
- Во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) 46-летний вратарь, находясь на скамейке запасных, ел пирог – на это событие в букмекерских конторах была открыта линия.
- «Саттон» уволил голкипера после того, как ФА открыла на него дело о причастности к ставкам.
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