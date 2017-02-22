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Сеть супермаркетов предложила легенде «Саттона» должность дегустатора пирогов

Сеть супермаркетов предложила легенде «Саттона» должность дегустатора пирогов
Eurosport

1 час назад

Уэйн Шоу завязал с футболом после матча Кубка Англии с «Арсеналом».

Сеть супермаркетов Morrisons предложила увесистому вратарю должность официального дегустатора пирогов.

«Мы всегда ищем лучшие таланты, которые пробуют наши пироги. Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране.

Мы были очень впечатлены его приверженностью к еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог – лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере», – цитирует главу отдела Morrisons Тессу Кэллахан Goal.com.

  • Во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) 46-летний вратарь, находясь на скамейке запасных, ел пирог – на это событие в букмекерских конторах была открыта линия.
  • «Саттон» уволил голкипера после того, как ФА открыла на него дело о причастности к ставкам.

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