Сеть супермаркетов предложила легенде «Саттона» должность дегустатора пирогов

Сеть супермаркетов Morrisons предложила увесистому вратарю должность официального дегустатора пирогов.

«Мы всегда ищем лучшие таланты, которые пробуют наши пироги. Выступление Уэйна прошлым вечером сделало его самым известным знатоком пирогов в стране.

Мы были очень впечатлены его приверженностью к еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог – лучшее, что может быть. Пусть и во время главного футбольного матча в вашей карьере», – цитирует главу отдела Morrisons Тессу Кэллахан Goal.com.

Во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2) 46-летний вратарь, находясь на скамейке запасных, ел пирог – на это событие в букмекерских конторах была открыта линия.

«Саттон» уволил голкипера после того, как ФА открыла на него дело о причастности к ставкам.

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