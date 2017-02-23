ФА разрешила четвертую замену в дополнительное время матчей Кубка Англии

Новое правило вступит в силу уже в розыгрыше Кубка-2016/17. В случае, если исход противостояния будет решаться в дополнительное время, команды смогут провести по одной дополнительной замене, сообщает Evening Standard.

Правило распространяется на четвертьфиналы, полуфиналы и финал Кубка Англии. Регламент следующего розыгрыша турнира пока не принят.

Четвертая замена в дополнительное время была разрешена на Кубке Америки-2016.

Четвертьфинальные пары Кубка Англии-2016/17 составили: «Тоттенхэм» – «Миллуолл», «Челси» – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – «Линкольн Сити». Соперник «Мидлсбро» определится в переигровке встречи «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд».

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