Reuters
ФА разрешила четвертую замену в дополнительное время матчей Кубка Англии
Футбольная ассоциация Англии взяла пример с Кубка Америки.
Новое правило вступит в силу уже в розыгрыше Кубка-2016/17. В случае, если исход противостояния будет решаться в дополнительное время, команды смогут провести по одной дополнительной замене, сообщает Evening Standard.
Правило распространяется на четвертьфиналы, полуфиналы и финал Кубка Англии. Регламент следующего розыгрыша турнира пока не принят.
- Четвертая замена в дополнительное время была разрешена на Кубке Америки-2016.
- Четвертьфинальные пары Кубка Англии-2016/17 составили: «Тоттенхэм» – «Миллуолл», «Челси» – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – «Линкольн Сити». Соперник «Мидлсбро» определится в переигровке встречи «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд».
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