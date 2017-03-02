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«Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и пробился в четвертьфинал Кубка Англии

«Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и пробился в четвертьфинал
Eurosport

1 час назад

«Горожане» смяли клуб Чемпионшипа – 5:1.

«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» – 5:1

Голы:

0:1 – Харри Банн, 7’

1:1 – Лерой Сане, 31’

2:1 – Серхио Агуэро (с пенальти), 35’

3:1 – Пабло Сабалета, 37’

4:1 – Серхио Агуэро, 74’

5:1 – Келечи Ихеаначо, 90+1'

  • В четвертьфинале «Сити» встретится с «Мидлсбро». Матч пройдет 11 марта на «Риверсайд».
  • В других парах сыграют «Арсенал» – «Линкольн», «Тоттенхэм» – «Миллуол» и «Челси» – «МЮ».

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