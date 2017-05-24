Защитник «Челси» Джон Терри: «После финала Кубка Англии решу, что буду делать дальше»

«Каждый спрашивает у меня одно и то же, но я правда не знаю. Я еще не определился. Для этого мне нужно убрать помеху в виде финала Кубка Англии.

Эта неделя очень важна, и нам нужно хорошо подготовиться. Нужно выиграть у «Арсенала», потом у меня будет неделя отдыха, чтобы решить, что я буду делать дальше», – цитирует Терри Evening Standard.

Финал Кубка Англии состоится 27 мая.

36-летний Терри попрощался со «Стэмфорд Бридж» в матче 38-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (5:1).

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