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Защитник «Челси» Джон Терри: «После финала Кубка Англии решу, что буду делать дальше»

Терри: «После финала Кубка Англии решу, что буду делать дальше»
Eurosport

31 мин. назад

На размышления осталось несколько дней.

«Каждый спрашивает у меня одно и то же, но я правда не знаю. Я еще не определился. Для этого мне нужно убрать помеху в виде финала Кубка Англии.

Эта неделя очень важна, и нам нужно хорошо подготовиться. Нужно выиграть у «Арсенала», потом у меня будет неделя отдыха, чтобы решить, что я буду делать дальше», – цитирует Терри Evening Standard.

  • Финал Кубка Англии состоится 27 мая.
  • 36-летний Терри попрощался со «Стэмфорд Бридж» в матче 38-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (5:1).

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