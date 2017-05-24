Арсен Венгер: «Не знаю, будет ли финал Кубка моим последним матчем в «Арсенале»

«Так или иначе, эта игра не будет моей последней, потому что независимо от того, что произойдет, я останусь в футболе. Будет ли это последняя игра в «Арсенале»? Не знаю.

Когда вы играете в финале Кубка, вам нужно принять вызов. Последнее, что меня сейчас беспокоит – этом мое будущее», – сказал Арсен.

«Арсенал» сыграет в финале Кубка Англии с «Челси».

Игра состоится 27 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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