Eurosport
Арсен Венгер: «Не знаю, будет ли финал Кубка моим последним матчем в «Арсенале»
Француз утверждает, что его будущее до сих пор под вопросом.
«Так или иначе, эта игра не будет моей последней, потому что независимо от того, что произойдет, я останусь в футболе. Будет ли это последняя игра в «Арсенале»? Не знаю.
Когда вы играете в финале Кубка, вам нужно принять вызов. Последнее, что меня сейчас беспокоит – этом мое будущее», – сказал Арсен.
- «Арсенал» сыграет в финале Кубка Англии с «Челси».
- Игра состоится 27 мая на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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