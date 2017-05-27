PA Sport
Голкипер «Арсенала» Петр Чех не сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии из-за травмы
Шанс Давида Оспины.
Чех получил повреждение руки на тренировке в пятницу, сообщает The Telegraph. Травма не позволит вратарю принять участие в финале Кубка Англии.
Матч с «Челси» может стать для Оспины прощальным в «Арсенале». По сведениям британских медиа, летом колумбиец собирается в «Фенербахче».
- В сезоне-2016/17 Оспина пропустил 21 мяч в 13 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
- Матч «Арсенал» – «Челси» пройдет в субботу, 27 мая. Начало встречи – в 19.30 по московскому времени.
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