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Голкипер «Арсенала» Петр Чех не сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии из-за травмы

Чех не сыграет в финале Кубка Англии из-за травмы
Eurosport

1 час назад

Шанс Давида Оспины.

Чех получил повреждение руки на тренировке в пятницу, сообщает The Telegraph. Травма не позволит вратарю принять участие в финале Кубка Англии.

Матч с «Челси» может стать для Оспины прощальным в «Арсенале». По сведениям британских медиа, летом колумбиец собирается в «Фенербахче».

  • В сезоне-2016/17 Оспина пропустил 21 мяч в 13 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
  • Матч «Арсенал» – «Челси» пройдет в субботу, 27 мая. Начало встречи – в 19.30 по московскому времени.

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