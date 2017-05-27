«Арсенал» – «Челси»: перед матчем

Игра против «Челси» в финале Кубка Англии – последняя возможность для Венгера скрасить провальный сезон и порадовать фанатов хоть каким-то трофеем. Проблема в том, что к важнейшей игре сезона команда француза получила несколько мощнейших пробоин, с которыми «канониры» недолго продержатся на плаву во встрече с чемпионом. Эпицентр проблем Арсена – оборона. Жестче остальных команду подставил Лоран Косьельни: француз удалился в последнем туре АПЛ против «Эвертона», получил трехматчевый бан и оставил партнеров без лидера обороны.

Еще три немаловажные потери: Киран Гиббс, Габриэл Паулиста и Перт Чех. До конца неясно, сыграет ли Мертезакер. Арсен остался перед минимальным выбором и имеет варианты ротации только в атаке. В отличие от француза, у Антонио Конте все схвачено круче, чем когда-либо. В лазарете «синих» только одна фамилия: Лофтус-Чик если и получит медаль, то не за игру в финале. Остальные игроки в норме и отличном настроении после чемпионского сезона – «канонирам» придется приложить в пять раз больше усилий, чем обычно, чтобы повалить энергичного и эмоционально заряженного соперника.

Кто что сказал

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Я не верю, что эта игра станет последней для Арсена. «Арсенал» только в этом году не попал в Лигу чемпионов, но в течение 19 лет он играли в этом турнире, и это говорит о работе Венгера. Он хороший тренер, один из лучших в истории.

Мы подходим к матчу без травм. Важно сохранить концентрацию и не важно, кого лишился «Арсенал». Завтра мы увидим, сможем ли воспользоваться их проблемами. Наше желание должно быть больше, чем у соперника. В «Арсенале» достаточно хороших футболистов» (The Mirror).

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Невероятно и непредсказуемо, насколько сильно мы пострадали в ситуации, когда в субботу нам нужно быть сильным. Нам нужно будет найти решения, и я надеюсь, что мы найдем их» (ESPN)

Аарон Рэмзи, полузащитник «Арсенала»: «В этом сезоне мы уже обыгрывали «Челси», поэтому нужно взять из того матча лучшее. Мы должны хорошо начать игру, закрыть лидеров соперника и действовать очень быстро. Эден Азар всегда очень опасен и может в любой момент создать гол из ничего. Мы должны не дать ему ни минуты покоя и всегда играть с максимальной концентрацией» (Официальный сайт «Арсенала»).

Фрэнк Лэмпард, экс-полузащитник «Челси»: «Челси» будет фаворитом матча исходя из того, чего он добился в этом сезоне. Но игра может получиться очень напряженной и тяжелой. «Челси» по делу является фаворитом, но уме необходимо превзойти «Арсенал», у которого сильные игроки. Матчи с канонирами всегда получались сложными, но у нас был игрок, который делал результат – Дидье Дрогба» (Официальный сайт «Челси»).

Цифры говорят

«Арсенал» проиграл лишь в одном матче из последних 23 в Кубке Англии.

Финал против «Челси» станет для «Арсенала» рекордным 20-м в истории.

Канониры могут выиграть 13-й Кубок Англии и выйти в лидеры по этому показателю (Сейчас делят первое место с «МЮ»).

Последний раз «Арсенал» уступал в финале турнира 16 лет назад: в 2001-м «канониров» переиграл «Ливерпуль».

«Челси» 11 раз играл в финале и добыл 7 кубков.

«Синие» забили не менее двух голов в 9 из 11 последних матчей в Кубке.

В последних двух матчах команды по разу победили друг друга.

Люди в черном

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тэйлором, на счету которого в сезоне-2016/17 сумасшедшие 45 игр. Тэйлор обслуживал различные матчи начиная с игр Премьер-лиги и заканчивая матчами в Лиге чемпионов и квалификации к Евро.

Энтони работал в встречах с участием «Челси» и трех – с участием «Арсенала» в АПЛ и Кубке. Обе лондонские команды ни разу не потеряли очки, выиграв в общей сложности 8 матчей из 8.

Котировки букмекеров

Победа «Арсенала»: 4,90

Ничья: 4,10

Победа «Челси»: 1,77

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Челси»

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