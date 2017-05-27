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Тренер «Арсенала» Арсен Венгер в седьмой раз выиграл Кубок Англии в матче против «Челси»
Голы Аарона Рэмзи и Алексиса Санчеса принесли «канонирам» единственный титул в сезоне – 2:1.
Голы:
1:0 – Алексис Санчес, 4'
1:1 – Диего Коста, 76'
2:1 – Аарон Рэмзи, 79'
Удаление:
Виктор Мозес, 68'
- Гол Санчеса на 3:49 – самый быстрый в финалах Кубка Англии.
- Мозес – пятый игрок, получивший красную в истории финалов Кубка Англии.
- Оливье Жиру, сделавший голевой пас на Аарона Рэмзи, вышел на поле за 38 секунд до этого.
- Арсен Венгер – рекордсмен Кубка Англии с семью победами в турнире.
- «Арсенал» выиграл Кубок Англии в третий раз за четыре года.
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