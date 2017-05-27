Арсен Венгер стал первым тренером, завоевавшим Кубок Англии в седьмой раз

27 мая «Арсенал» подпортил «Челси» конец сезона, обыграв чемпиона АПЛ в финале Кубка Англии со счетом 2:1.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер выиграл этот турнир в седьмой раз и установил рекорд. Француз побеждал в Кубке Англии столько же раз, сколько «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» за всю историю. Помимо самого «Арсенала» (13) только у «МЮ» (12) и «Тоттенхэма» (8) больше побед в этом турнире, чем у одного Венгера.

Прежде Венгер брал Кубок Англии в 1998, 2002, 2003, 2005, 2014 и 2015 годах.

Помимо этого Арсен привел «канониров» к трем чемпионствам и выиграл шесть Суперкубков Англии.

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