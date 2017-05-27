Арсен Венгер: «В среду или четверг станет ясно, останусь ли я в «Арсенале»

27 мая «канониры» обыграли «Челси» в финале Кубка Англии (2:1), установив два рекорда. «Арсенал» выиграл турнир в 13-й раз, а Арсен Венгер стал первым тренером с семью победами в Кубке.

«Мы показали фантастический футбол с первых минут. Нашей команде серьезно досталось, но она сплотилась и дала достойный ответ. Как я говорил на прошлой неделе, эта команда станет чемпионом при условии одной-двух хороших покупок.

Я горжусь двумя достижениями: победой в чемпионате Англии без поражений и семью выигранными Кубками Англии.

Мое будущее? У нас состоится встреча с руководством клуба во вторник. В среду или четверг все будет ясно», – сказал Венгер ВВС.

Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года. Его контракт истекает в июне.

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