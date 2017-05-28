Написано Пером. Камбек Мертезакера и еще 3 фактора, спасшие Арсена Венгера от полного провала

Шикарная форма игроков

В марте «Арсенал» жестко провис по всем параметрам. Сначала «Ливерпуль» казнил мечту о третьем месте (1:3), затем «Бавария» высекла в Лиге чемпионов (общий счет – 2:10), а в виде бонуса надругался даже «Вест Бром» (1:3). Атмосфера в раздевалке воняла хуже старых мокрых гетр, Санчес швырялся перчатками и смеялся на лавке, инсайдеры писали о расколе в команде, а плакат Wenger Out можно было продавать в официальном магазине «канониров» – навар гарантировался.

Внезапно во второй декаде апреля все закончилось, и «Арсеналу» поперло. Конец сезона, и соперники уже не так быстры от накопленной усталости, а «канониры» будто сгоняли на воды в Крым. «Арсенал» даже возродил интригу и в последнем туре еще претендовал на Лигу чемпионов, но пролетел – самое низкое место в таблице при Венгере.

Но форма игроков оказалась фантастической в конце сезона. С пятого апреля команда выиграла 10 из 12 матчей. Команда забила 23 мяча и пропустила 10 (пять из них приходятся лишь на два поражения). Санчес снова потащил, и даже ожили разговоры о новом контракте Венгера. Если бы Арсен правильно рассчитал пик формы, его команда была бы готова в самый важный период чемпионата. А не махала кулачками после конца сезона.

Три центральных защитника

Перед финалом против «Челси» все ключевые защитники «канониров» вылетели из-за дисквалификаций и травм. Оборона «Арсенала» была настолько экспериментальной, насколько это может. Во-первых, дикое сочетание: Холдинг, Мертезакер, Монреаль. Во-вторых, первый выход Пера в старте с апреля 2016-го и второй матч в сезоне в принципе. В-третьих, Венгер выбрал схему с тремя центральными защитниками и признался, что впервые в карьере использовал такое сочетание.

Похоже, Арсен понял главный алгоритм, от которого зависит его будущее – адаптируйся или умри. Француза загнали в угол, и он ощерился так, как никогда в последние лет 10. Самого новаторского тренера АПЛ начала нулевых вынудили вернуться из тихого болотца к опытам на поле, и это сработало. 32-летний Мертезакер и 21-летний Холдинг на двоих 14 раз вынесли мяч, четыре раза чисто отняли и дважды перехватили. При этом немец не сфолил ни разу, а юный англичанин нарушил правила трижды.

Быстрый гол

Конечно, это штамп, но случай особый: мяч Санчеса – самый быстрый за историю финалов Кубка Англии. Да, гол сопровождал скандал – считался ли офсайд у Рэмзи, играл ли рукой сам чилиец? Но бухтеть не зачем. Во-первых, судьи засчитали гол на абы как, а после совещания – значит, обсудили все подводные камни и вынесли решение по правилам. Во-вторых, видеоповторы вот-вот появятся повсеместно.

Гол важен еще и потому, что после этого «Арсенал» не использовал тонну моментов, дважды колотил по штангам и всячески испытывал судьбу. Поэтому гол на четвертой минуте дал «канонирам» еще и психологическое превосходство.

Удаление Виктора Мозеса

Ключевая перипетия матча, которая окончательно истощила «Челси». На 68-й минуте Мозес будто забыл, что получил желтую раньше. Виктор вошел в штрафную «Арсенала» и на глазах судьи Тейлора без контакта с соперниками вонзился в газон. Арбитр при всем желании не мог сохранить защитника «Челси» в игре.

Но даже в экстремальной ситуации Конте не мог ничего. «Челси» провел три стандартные замены, которые итальянец провел бы, даже если выигрывал: выход Виллиана, Сеска и Батшуайи угадывался легко, ведь больше некому. В итоге «Челси» и футболиста потерял, и на удаление не ответил достойными заменами.

Игра Давида Оспины

Если уж выдавать новый контракт Венгеру, то и колумбийца не нужно забывать. Оспина тянул, тащил, вырывал мяч весь матч. Давид получил коленом в лицо от Косты. Брал удары в упор и издали и делал все, чтобы Мертезакер и двое его защитных дружочков не отдувались за поражение в микст-зоне.

В середине второго тайма Оспина все-таки пропустил. Но когда «Арсенал» быстро ответил, и на поле началась перестрелка, Давид оказался все так же собран и отразил опасный удар Фабрегаса.

«Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз. Арсен Венгер взял трофей в седьмой раз – абсолютный рекорд среди тренеров. На пресс-конференции француз сообщил, что его будущее решится в среду-четверг. И вопрос сам всплывает в воздухе: стоит ли оттягивать пробуждение еще на два года, либо самому поставить красивую точку и уйти рекордсменом.

«Арсенал» – «Челси» – 2:1

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