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Агрономы с трудом прогнали с поля белку в перерыве матча «Ман Сити» – «Хаддерсфилд»
Грызуну не дали посмотреть футбол.
Забавный эпизод произошел по ходу матча 1/8 финала Кубка английской Лиги между «Ман Сити» и «Хаддерсфилдом».
Агрономы «Этихада» в течение 10 минут под аплодисменты фанатов прогоняли с поля белку. Грызун не хотел покидать газон, поэтому у одного из мужчин не выдержали нервы и он вынес животное за пределы игровой зоны на руках.
- Матч завершился победой «Манчестер Сити» в серии пенальти.
- В четвертьфинале Кубка Лиги «горожане» сыграют с «Лестером».
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