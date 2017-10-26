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Агрономы с трудом прогнали с поля белку в перерыве матча «Ман Сити» – «Хаддерсфилд»

Агрономы с трудом прогнали с поля белку в перерыве матча «Ман Сити» – «Хаддерсфилд»
Eurosport

12 мин. назад

Грызуну не дали посмотреть футбол.

Забавный эпизод произошел по ходу матча 1/8 финала Кубка английской Лиги между «Ман Сити» и «Хаддерсфилдом».

Агрономы «Этихада» в течение 10 минут под аплодисменты фанатов прогоняли с поля белку. Грызун не хотел покидать газон, поэтому у одного из мужчин не выдержали нервы и он вынес животное за пределы игровой зоны на руках.

  • Матч завершился победой «Манчестер Сити» в серии пенальти.
  • В четвертьфинале Кубка Лиги «горожане» сыграют с «Лестером».

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