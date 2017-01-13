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«Привет, на здоровье». Как форвард «Реала» Криштиану Роналду говорит по-русски

«Привет, на здоровье». Как Роналду говорит по-русски
Ян Матвеев

2 ч. назад

Португалец легко затесался бы в толпе на московском рынке.

Роналду записал привественное видео к старту Кубка Конфедераций вместе с ФИФА, где говорит по-русски чище легионеров из РФПЛ.

  • Криштиану Роналду получил «Золотой мяч» и награду лучшему футболисту года ФИФА за 2016 год.
  • Кубок Конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи и начнется 14 июня.

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