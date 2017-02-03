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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв на русском пригласил фанатов на Кубок Конфедераций-2017

Лёв на русском пригласил фанатов на Кубок Конфедераций-2017
Eurosport

18 мин. назад

Пример Криштиану Роналду оказался заразительным.

Главные тренеры учатников Кубка Конфедераций-2017 на русском языке пригласили болельщиков посетить матчи турнира.

«8 команд, 4 города, 16 матчей и 1 победитель. Футбол чемпионов. Мечта болельщиков. Не пропустите Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года», – призвали тренеры.

В записи приняли участие Станислав Черчесов (Россия), Йоахим Лев (Германия), Хуан Антонио Пицци (Чили), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Фернанду Сантуш (Португалия), Ангелос Постекоглу (Австралия) и Энтони Хадсон (Новая Зеландия).

  • Кубок Конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.
  • Последний участник турнира определится по итогам финала Кубка африканских наций-2017 Египет – Камерун (5 февраля)

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