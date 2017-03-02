AFP

Матс Хуммельс: «Кубок Конфедераций – посредственный турнир. Я предпочитаю отпуск»

Хуммельс: «Кубок Конфедераций – посредственный турнир. Я предпочитаю отпуск»
Eurosport

4 мин. назад

Немецкий защитник не хочет ехать в Россию.

Игрок «Баварии» и сборной Германии рассказал о своем отношении к главному футбольному событию года в России и планах на лето.

«Можно сказать, что Кубок конфедераций – посредственный турнир. Смогу понять Йоахима Лёва, если игроки, которые в сезоне отыграют больше всего, получат отдых. Расстраиваться не буду – сам предпочитаю отпуск. Никогда не смотрел Кубок Конфедераций раньше, он мне просто неинтересен. Это соревнование может быть полезным молодым футболистам с прицелом на ЧМ-2018», – цитирует Хуммельса Bild.

  • Матс Хуммельс сыграл 20 матчей в Бундеслиге-2016/17 и забил 1 гол.
  • Сборная Германии квалифицировалась на Кубок Конфедераций-2017 в качестве чемпиона мира.

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