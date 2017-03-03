Карлес Пуйоль: «Россия очень хочет провести Кубок Конфедераций и ЧМ на самом высоком уровне»

«Это был запоминающийся визит. В Санкт-Петербурге я побывал на стадионе и могу сказать, что он готов принять матчи топ-уровня. Он действительно впечатляет. В Москве я встретился с волонтерами и побывал в знаменитом на весь мир метро. В обоих городах я чувствовал нарастающее предвкушение, чувствовал, что в России действительно очень ждут турнир.

Видно, что Россия очень хочет провести Кубок Конфедераций и чемпионат мира на самом высоком уровне», – сказал Карлес Пуйоль FIFA.com.

Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Карлес Пуйоль – чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.

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