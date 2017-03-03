AFP

Карлес Пуйоль: «Россия очень хочет провести Кубок Конфедераций и ЧМ на самом высоком уровне»

Пуйоль: «Россия очень хочет провести Кубок Конфедераций и ЧМ на самом высоком уровне»
Eurosport

39 мин. назад

Чемпиону мира все понравилось.

«Это был запоминающийся визит. В Санкт-Петербурге я побывал на стадионе и могу сказать, что он готов принять матчи топ-уровня. Он действительно впечатляет. В Москве я встретился с волонтерами и побывал в знаменитом на весь мир метро. В обоих городах я чувствовал нарастающее предвкушение, чувствовал, что в России действительно очень ждут турнир.

Видно, что Россия очень хочет провести Кубок Конфедераций и чемпионат мира на самом высоком уровне», – сказал Карлес Пуйоль FIFA.com.

  • Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
  • Карлес Пуйоль – чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании.

Следите за новостями футбола

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бобровский засушил «Миннесоту» и бахнул личный рекорд по победам за сезон

01:46
Популярные видео
Зверь из «Далласа» ушел от силового, проскользил задом по борту и провел голевую атаку
 757 просмотров5 ч
Зайцев забил «Лос-Анджелесу» клюшкой, а «Торонто» – головой
 182 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться