ФИФА использует систему видеорефери на Кубке Конфедераций и, возможно, на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что на Кубке Конфедераций-2017, который пройдет в России, будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил журналист Daily Telegraph Бен Рамси.

Инфантино отметил, что цель организации – использование видеоассистента на чемпионате мира в России в 2018 году, передает слова президента ФИФА корреспондент ВВС Ричард Конвэй. Для этого систему должны утвердить в марте следующего года.

Система VAR была протестирована в декабре 2016 года на Клубном чемпионате мира.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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