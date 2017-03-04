Виталий Мутко: «Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций оплатит ФИФА»

Президент РФС объяснил, как система видеопомощи арбитрам будет внедряться на главный турнир лета.

«Все это стоит денег, и сумму выделит ФИФА. Видеопомощник – очень серьезный вопрос: и против прогресса не устоять, и ошибок много. Откровенно говоря, надо подходить к вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА. Законченной идеи пока нет, все экспериментально. Нужен очень четкий регламент – как останавливать матч, сколько раз можно использовать эти повторы.

Есть виды спорта, в которых подобная практика уже официально введена. Хоккей, например. Надо изучить этот опыт. Давайте посмотрим, как пройдет эксперимент на Кубке Конфедераций, а дальше будем делать выводы. Ряд стран уже пытаются это внедрять», – сказал Мутко ТАСС.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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