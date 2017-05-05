Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Березуцких не будет на Кубке конфедераций»

«По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут.

Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями Березуцкими. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они не сыграют.

Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Василий Березуцкий сыграл за сборную России 101 матч и забил 5 мячей.

На счету Алексея Березуцкого 58 матчей за национальную команду.

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