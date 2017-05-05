From Official Website
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Березуцких не будет на Кубке конфедераций»
Расширенный состав на турнир будет совсем скоро.
«По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут.
Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, – чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.
Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями Березуцкими. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они не сыграют.
Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
- Василий Березуцкий сыграл за сборную России 101 матч и забил 5 мячей.
- На счету Алексея Березуцкого 58 матчей за национальную команду.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами