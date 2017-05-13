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Роналдиньо и Джей-Джей Окоча открыли парк Кубка Конфедераций в Казани
После такого турнир обязан пройти на высшем уровне.
Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роналдиньо и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча из Нигерии приняли участие в открытии парка Кубка Конфедераций в Казани.
«Спасибо за приглашение в Казань. Это очень красивый город, и я рад находиться здесь. Думаю, Бразилия будет сильной командой на чемпионате мира. Участие в Кубке Конфедераций – это невероятные эмоции, мне посчастливилось выиграть этот турнир в 2005 году.
Приглашаю всех болельщиков на этот Кубок и, конечно, на чемпионат мира», – сказал Роналдиньо на церемонии открытия.
- Ранее парки Кубка Конфедераций открылись в Москве и Сочи.
- Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
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