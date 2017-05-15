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Александр Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок Конфедераций

Кокорин не попал в расширенный состав сборной России
Eurosport

5 мин. назад

Форвард будет смотреть матчи с трибун.

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды для подготовки к стартующему в середине июня Кубку Конфедераций.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато ГилермеЛокомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман НойштедтерФенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман ШишкинКраснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

  • Кубок Конфедераций пройдет в Москве и Санкт-петербурге с 17 июня по 2 июля.
  • 5 июня в Будапеште Россия проведет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

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