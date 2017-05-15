«Будь верен своей команде». Сборная России определилась с девизом на Кубок Конфедераций

На официальном сайте ФИФА завершилось голосование по выбору девизов для команд-участников Кубка Конфедераций-2017. Девизом сборной России стала фраза «Будь верен своей команде!» Она обошла варианты «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!»

Девизы остальных участников Кубка конфедераций-2017:

Австралия – «Соккеруз: Гордость нации»;

Германия – «11 игроков – 80 миллионов сердец – Die Mannschaft»;

Камерун – «Неукротимые Львы»;

Мексика – «Мы воины Мексики»;

Новая Зеландия – «Маленькая нация, большое сердце»;

Португалия – «Легион фанатов приведет вас к победе;

Чили – «Красные: Гордость Чили».

Кубок Конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России 17 июня – 2 июля.

На групповом этапе Россия сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).

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