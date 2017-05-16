Евгений Плющенко: «Болею и за Криштиану Роналду, и за Лионеля Месси»

«Я из Петербурга, поэтому любимый клуб – конечно, «Зенит». А любимый игрок – Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера еще продолжится, и он будет играть и радовать нас. Слежу за испанской лигой. Что говорить, «Барселона» и «Реал Мадрид» – это два топ-клуба.

Причем я болею и за Криштиану Роналду, и за Лионеля Месси. Стараюсь равняться на них. Казалось бы, они суперспортсмены, зачем им еще двигаться вперед, но они упорно тренируются, не сбавляют требований к себе, продолжают радовать публику и доказывать, что они лучшие.

Дружу с Александром Мостовым, Александром Кержаковым и Алессандро дель Пьеро. Их я могу назвать своими друзьями. А знаком со многими и общаюсь со всеми, конечно же», – сказал Евгений Плющенко официальному сайту ФИФА.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию – посол Сочи на ЧМ-2018 и Кубке конфедераций-2017.

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