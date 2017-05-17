AFP
Хавьер Эрнандес и Карлос Вела вошли в расширенный состав сборной Мексики на Кубок Конфедераций
Игроки, которых придется изучить Станиславу Черчесову.
В расширенный список мексиканской команды вошли 32 футболиста:
Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талаверо («Толука»);
Защитники: Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Нестор Араухо («Лагуна»), Рауль Лопес («Пачука»), Рафаэль Маркес, Луис Рейес (оба – «Атлас»), Эктор Морено (ПСВ), Диего Рейес («Эспаньол»), Карлос Сальседо («Фиорентина»);
Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Хесус Дуэньяс («Тигрес»), Андрес Гуардадо (ПСВ), Эрик Гутьеррес, Хорхе Эрнандес (оба – «Пачука»), Элиас Эрнандес («Леон»), Эктор Эррера, Мигель Лайюн (оба – «Порту»), Хесус Молина («Монтеррей»), Орбелин Пинеда («Гвадалахара»);
Нападающие: Хавьер Акино («Тигрес»), Хесус Корона («Порту»), Хурхен Дамм («Тигрес»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Марко Фабиан («Айнтрахт»), Хесус Гальярдо («Пумас»), Хавьер Эрнандес («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Ирвинг Лосано («Пачука»), Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»).
- Соперниками сборной Мексики на групповом этапе будут Россия, Новая Зеландия и Португалия.
- Кубок Конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
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