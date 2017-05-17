В состав сборной Германии на Кубок Конфедераций вошли только 3 чемпиона мира-2014

Йоахим Лёв возьмет на Кубок Конфедераций 23 игроков, из которых только трое – Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и Юлиан Дракслер – были в заявке Бундестим на ЧМ-2014.

Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кёльн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Лерой Сане («Манчестер Сити»).

Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).

Соперниками сборной Германии в группе В станут Камерун, Чили и Австралия.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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