Eurosport
Владимир Габулов заменил Андрея Лунева в расширенной заявке сборной России
Голкипер «Зенита» не поможет команде из-за травмы.
Вратарь Санкт-Петербургского «Зенита» получил травму в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара». Вместо Лунева тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к товарищеским матчам и Кубку Конфедераций голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова.
«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй.
Вместо него в список попал голкипер тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов РФС.
- 22 мая тренерский штаб объявит фамилии 26 игроков, которые отправятся на сбор в Австрию.
- 5 мая сборная России проведет товарищеский матч против Венгрии, 9 – против Чили.
- На Кубке Конфедераций сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Подписывайтесь на наш канал в телеграме