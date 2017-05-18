Владимир Габулов заменил Андрея Лунева в расширенной заявке сборной России

Вратарь Санкт-Петербургского «Зенита» получил травму в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара». Вместо Лунева тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к товарищеским матчам и Кубку Конфедераций голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова.

«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй.

Вместо него в список попал голкипер тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов РФС.

22 мая тренерский штаб объявит фамилии 26 игроков, которые отправятся на сбор в Австрию.

5 мая сборная России проведет товарищеский матч против Венгрии, 9 – против Чили.

На Кубке Конфедераций сборная России сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

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