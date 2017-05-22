Марио Фернандес пропустит Кубок Конфедераций из-за травмы, Алан Дзагоев – под вопросом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о проблемах со здоровьем у игроков армейского клуба.

«Марио, к сожалению, не сможет сыграть на Кубке Конфедераций, потому что по сути он играл на обезболивающих аппаратах – очередной перелом носа, который он получил на сборах, сказался в прошлом туре.

Сегодня он сыграл, но врачи категорически против того, чтобы он продолжал, потому что ситуация может стать критической и перейти в хроническую стадию. Ему надо сделать операцию, которая запланирована на следующую неделю.

Юридически он мог сыграть, хотя еще не все документы пришли из ФИФА, но по срокам он уже мог».

Дзагоев, попавший в расширенный состав сборной России, пропустил матч заключительного 30-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи».

«Алан, к сожалению, опять получил травму. Это сильно расстроило. Что касается Кубка Конфедераций, то не знаем пока, сможет ли он сыграть или нет. Сейчас врачи будут проводить диагностику.

Очень хочется, чтобы Алан сыграл на Кубке Конфедераций, но, к сожалению, он неделю играет и тут же получает травму. Требуется более серьезное обследование», – подытожил Бабаев.

Кубок Конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Сборная России на групповой стадии сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).

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