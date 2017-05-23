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Футболист сборной Германии Лерой Сане не выступит на Кубке Конфедераций
Игроку «Ман Сити» требуется операция.
«Национальная команда осталась без Лероя Сане в двух ближайших матчах (6 июня в Копенгагене против Дании и 10-го в Нюрнберге против Сан-Марино) и на Кубке Конфедераций в России.
Полузащитник «Манчестер Сити» перенесет операцию на носу», – сообщает официальный сайт DFB.
«Я бы хотел поехать в Россию, но решил, проконсультировавшись с врачами, провести летом процедуру и затем начать новый сезон», – сказал Лерой.
- Составы на Кубок Конфедераций необходимо объявить до 7 июня.
- Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 7 июля в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.
- 21-летний Сане в чемпионате Англии-2016/17 забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах.
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