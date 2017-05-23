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Футболист сборной Германии Лерой Сане не выступит на Кубке Конфедераций

Сане не выступит на Кубке Конфедераций
Eurosport

49 мин. назад

Игроку «Ман Сити» требуется операция.

«Национальная команда осталась без Лероя Сане в двух ближайших матчах (6 июня в Копенгагене против Дании и 10-го в Нюрнберге против Сан-Марино) и на Кубке Конфедераций в России.

Полузащитник «Манчестер Сити» перенесет операцию на носу», – сообщает официальный сайт DFB.

«Я бы хотел поехать в Россию, но решил, проконсультировавшись с врачами, провести летом процедуру и затем начать новый сезон», – сказал Лерой.

  • Составы на Кубок Конфедераций необходимо объявить до 7 июня.
  • Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 7 июля в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве.
  • 21-летний Сане в чемпионате Англии-2016/17 забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах.

Страница, которая не пропустит Кубок Конфедераций

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