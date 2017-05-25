МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке Конфедераций

МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка Конфедераций-2017.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций-2017 будет запрещен», – сказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Сообщается, что решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения матчей возложено на власти субъектов, принимающих Кубок Конфедераций.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Оставайся в контакте со спортом