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МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке Конфедераций

МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре на Кубке Конфедераций
ТАСС

3 ч. назад

Пить можно, но не из стекла.

МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива в пластиковой таре в местах проведения мероприятий Кубка Конфедераций-2017.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре. Пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций-2017 будет запрещен», – сказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Сообщается, что решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения матчей возложено на власти субъектов, принимающих Кубок Конфедераций.

  • Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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