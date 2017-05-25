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«Фонтанка»: новый газон на «Санкт-Петербург Арене» обойдется в 9 миллионов рублей
Как-то дешево.
Новый газон на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 9 млн рублей и появится не позднее 28 мая.
«28 мая – последний срок, когда газон будет полностью постелен и начнется его прошивка. 2-3 июня мы передадим все стадионы оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации», – заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.
Как уточнил советник председателя комитета по строительству Павел Саватеев, газон обойдется в 9 миллионов рублей, из них 3 млн рублей – стоимость работ по его установке, передает «Фонтанка».
Так выглядит поле стадиона на Крестовском острове 25 мая – за три недели до старта Кубка Конфедераций.
- «Санкт-Петербург Арена» примет четыре матча Кубка Конфедераций-2017, включая матч открытия Россия – Новая Зеландия (17 июня) и финал (2 июля).
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