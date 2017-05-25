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Криштиану Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок Конфедераций
В отличие от немцев «селесау» везет в Россию основу.
Тренерский штаб сборной Португалии определился с предварительным составом команды для подготовки к Кубку Конфедераций.
В заявку вошли 24 человека:
вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);
защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» (Дортмунд), Германия);
полузащитники: Адриен Силва («Спортинг»), Андре Гомиш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер», Италия), Жоау Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»), Уильям Карвалью («Спортинг»);
нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).
- В окончательную заявку каждой сборной войдут 23 футболиста.
- Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
- Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.