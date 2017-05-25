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Криштиану Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок Конфедераций

Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок Конфедераций
ТАСС

2 ч. назад

В отличие от немцев «селесау» везет в Россию основу.

Тренерский штаб сборной Португалии определился с предварительным составом команды для подготовки к Кубку Конфедераций.

В заявку вошли 24 человека:

вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);

защитники: Бруну АлвешКальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»), Жозе ФонтеВест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» (Дортмунд), Германия);

полузащитники: Адриен Силва («Спортинг»), Андре Гомиш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер», Италия), Жоау МоутиньюМонако»), Пицци («Бенфика»), Уильям Карвалью («Спортинг»);

нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), НаниВаленсия», Испания), Рикарду КуарежмаБешикташ», Турция).

  • В окончательную заявку каждой сборной войдут 23 футболиста.
  • Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
  • Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

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