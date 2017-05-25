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AS: Кубок Конфедераций может быть заменен новым клубным чемпионатом мира

AS: Кубок Конфедераций может быть заменен новым клубным чемпионатом мира
Eurosport

1 час назад

Турнир в России может стать последним.

Вместо Кубка Конфедераций и клубного чемпионата мира, который проходит каждый год в декабре может быть создан новый клубный чемпионат мира, который будет называться Межконтинентальный Кубок, утверждает AS.

В турнире могут выступить 16 или 24 команды: последние два победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Либертадорес и финалисты этих турниров. Азию, Африку, Центральную и Северную Америку будут представлять победители клубных турниров. Межконтинентальный Кубок будет проводиться раз в два года.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что стоит изучить целесообразность проведения Кубка Конфедераций и клубного чемпионата мира.
  • Ближайший Кубок Конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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