AS: Кубок Конфедераций может быть заменен новым клубным чемпионатом мира

Вместо Кубка Конфедераций и клубного чемпионата мира, который проходит каждый год в декабре может быть создан новый клубный чемпионат мира, который будет называться Межконтинентальный Кубок, утверждает AS.

В турнире могут выступить 16 или 24 команды: последние два победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Либертадорес и финалисты этих турниров. Азию, Африку, Центральную и Северную Америку будут представлять победители клубных турниров. Межконтинентальный Кубок будет проводиться раз в два года.