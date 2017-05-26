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Дмитрий Медведев: «Может, лучше вместо нашей футбольной сборной поставить роботов?»

Медведев: «Может, лучше вместо нашей футбольной сборной поставить роботов?»
Eurosport

1 час назад

Пошутил.

Премьер-министр РФ в четверг посетил казанский IT-лицей.

Учащиеся, занявшие третье место на всемирной Олимпиаде по робототехнике, показали Медведеву роботов, которые самостоятельно гоняли мяч и забивали голы, сообщает «Интерфакс».

«Я вот думаю, может, действительно лучше вместо игроков нашей футбольной сборной роботов поставить? Результаты будут. Третье место вон уже есть», – сказал Медведев.

  • Указом Медведева вузам выделят по 30 миллионов рублей на поддержку научных разработок студентов.

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