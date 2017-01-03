Как лажают вратари одного из худших клубов второй английской Лиги

Вратари клуба Второй английской Лиги «Ноттс Каунти» взяли за правило пропускать нелепые голы в играх против «Кембридж Юнайтед». За последние 13 месяцев команды встречались 4 раза, в 3 играх из которых киперы «Ноттса» идеально копировали ужасные действия друг друга.

«Ноттс Каунти» занимает 18-е место во Второй Лиге.

«Кембридж Юнайтед» идет седьмым, расположившись в зоне плей-офф за право выйти в Первую Лигу.

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