Eurosport
Как лажают вратари одного из худших клубов второй английской Лиги
Смотрите и наслаждайтесь.
Вратари клуба Второй английской Лиги «Ноттс Каунти» взяли за правило пропускать нелепые голы в играх против «Кембридж Юнайтед». За последние 13 месяцев команды встречались 4 раза, в 3 играх из которых киперы «Ноттса» идеально копировали ужасные действия друг друга.
- «Ноттс Каунти» занимает 18-е место во Второй Лиге.
- «Кембридж Юнайтед» идет седьмым, расположившись в зоне плей-офф за право выйти в Первую Лигу.
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