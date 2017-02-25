«Саттону» пришлось ставить в ворота защитника после увольнения толстого резервного голкипера

21 февраля руководство «Саттона» расторгло контракт с вратарем Уэйном Шоу из-за подозрений в ставках. Сожалеть об этом шаге команде пришлось уже в следующей игре.

В матче пятого дивизиона против «Торки Юнайтед» основной голкипер «Саттона» Росс Уорнер пропустил быстрый гол, а на 16-й минуте получил травму. Других вратарей в команде не нашлось, и место в воротах занял 35-летний защитник Саймон Даунер.

Новоиспеченный голкипер пропустил лишь однажды, а «Саттон» одержал волевую победу – 3:2.

45-летний вратарь Уэйн Шоу съел бутерброд во время матча Кубка Англии против «Арсенала», в то время как в букмекерских конторах была открыта линия на это событие.

Футбольная ассоциация Англии открыла дело в отношении Шоу, а «Саттон» попросил голкипера покинуть клуб.

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