Eurosport
Веганский клуб впервые за 128 лет поднялся в профессиональную лигу Англии
«Форест Грин Роверс» подтянулся в Лигу 2.
В финале переходного турнира Конференции на «Уэмбли» «Форест Грин Роверс» справился с «Транмир Роверс» – 3:1. Победа позволила «зеленым» впервые в истории подняться в профессиональную Лигу 2.
- «Форест Грин Роверс» – веганский клуб. Футболисты «ФГР» не употребляют в пищу мясо и продукты животного происхождения.
- В 2011-м идею в клуб привнес миллионер Дэйл Винс, который сколотил состояние на солнечной энергии и ветряных мельницах бизнес.
- «ФГР» оборудовал крышу стадиона батареями, преобразующими солнечную энергию в постоянный электрический ток.
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