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Веганский клуб впервые за 128 лет поднялся в профессиональную лигу Англии

Веганский клуб впервые за 128 лет поднялся в профессиональную лигу Англии
Eurosport

7 мин. назад

«Форест Грин Роверс» подтянулся в Лигу 2.

В финале переходного турнира Конференции на «Уэмбли» «Форест Грин Роверс» справился с «Транмир Роверс» – 3:1. Победа позволила «зеленым» впервые в истории подняться в профессиональную Лигу 2.

  • «Форест Грин Роверс» – веганский клуб. Футболисты «ФГР» не употребляют в пищу мясо и продукты животного происхождения.
  • В 2011-м идею в клуб привнес миллионер Дэйл Винс, который сколотил состояние на солнечной энергии и ветряных мельницах бизнес.
  • «ФГР» оборудовал крышу стадиона батареями, преобразующими солнечную энергию в постоянный электрический ток.

Канал с победами и поражениями

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