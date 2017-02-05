Доменико Кришито уличил вратаря «Оденсе» в непрофессионализме, забив со своей половины

«Зенит» сошелся с датским «Оденсе» в контрольном матче на сборах в Испании. Вратарь скандинавов долго не входил в игру, гулял по штрафной площади, поэтому никак не среагировал на удар защитника питерцев Доменико Кришито со своей половины поля на 10-й минуте.

Датчане отыгрались во втором тайме – 1:1.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии (16 февраля), ответный – в Петербурге (23 февраля).

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(фото: официальный сайт «Зенита»)