Фортуна Дюссельдорф
    -
    17:00
    14.01.17
    Бавария Мюнхен
      Friendly match • Январь
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      Онлайн
      Фортуна Дюссельдорф - Бавария
      Friendly match - 14 января 2017

      Футбол, Clubs friendlies. Следите за матчем Фортуна Дюссельдорф – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Фридхельм Функель или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фортуна Дюссельдорф – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фортуна Дюссельдорф и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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